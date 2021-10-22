СМИ: посетители японского парка развлечений застряли на американских горках

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Американские горки в парке развлечений Universal Studios Japan в японской Осаке в пятницу вышли из строя, из-за чего пассажиры аттракциона оказались на время заблокированы на высоте нескольких десятков метров. Об этом сообщил телеканал NHK.

Судя по кадрам телеканала, снятых с вертолета, несколько десятков пассажиров одного из главных аттракционов парка оказались временно заблокированы на пиковой точке подъема горок. К настоящему времени сотрудники парка почти завершили эвакуацию пассажиров.

Информации о пострадавших не поступало, причины неисправности аттракциона сейчас выясняются.