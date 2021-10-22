Суд первой инстанции Екатеринбурга не принял ходатайство об УДО фотографа Лошагина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего наказание за убийство супруги, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении оставить без удовлетворения", - сказал судья.

В декабре 2020 года и августе 2021-го Чкаловский районный суд удовлетворял ходатайство Лошагина, заменив ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Однако оба раза отменял решения, удовлетворив апелляцию прокурора.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Его арестовали, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.