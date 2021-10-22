Сотрудники ФСБ в Челябинске задержали подозреваемых в хулиганстве с применением оружия

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области при поддержке сотрудников полиции и Росгвардии задержали преступную группу, подозреваемую в хулиганстве с применением оружия и вымогательстве денег. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Росгвардии по Челябинской области.

"В Челябинске при содействии бойцов ОМОН областного управления Росгвардии сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД задержана группа лиц, подозреваемых в хулиганстве с применением оружия. Установлено, что задержанные совершили ряд нападений на продавцов на нескольких рынках Челябинска, запугивая их и вымогая деньги, организовывали массовые драки", - сказано в сообщении.

По данным управления Росгвардии, в местах проживания активных членов преступной группы обнаружены и изъяты четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и экстремистская литература. Возбуждено уголовное дело.