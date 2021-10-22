Сильный ветер в Ленобласти обрушил декорации к съемкам фильма "Воздух" Германа-младшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Штормовой ветер, с ночи на пятницу бушующий в Ленинградской области, обрушил декорации к фильму "Воздух" Алексея Германа-младшего, съемки которого сейчас проходят в регионе. Об этом режиссер написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Утро, шторм, обрушение декораций, был шквал ночью", - говорится в его сообщении.

В беседе с ТАСС Герман-младший уточнил, что все планируется восстановить в течение дня, продолжить съемки команда рассчитывает уже в субботу.

"Это очень ветреная осень. Мы это уже раз проходили, но ничего - сейчас продержимся и пойдем дальше. В любом случае мы обеспечиваем всю возможную безопасность, чтобы никого не было рядом. Съемки завтра пройдут", - сказал он.

В середине октября киностудия "Ленфильм" сообщила, что стартовал второй съемочный блок военной драмы "Воздух". Работу над картиной, которая расскажет историю одних из первых девушек-летчиц на фронте во время Второй мировой войны, Герман-младший начал в 2018 году. Планируется, что съемки продлятся до января 2022 года.

Главные роли в фильме исполняют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Юлия Шишова, Елена Лядова, Сергей Безруков, Игорь Митюшкин, Антон Шагин и другие. В съемках используется высокотехнологичное оборудование, разработанное для реалистичных съемок воздушных боев, а также в мельчайших деталях воссоздается большое количество полноразмерных моделей военных самолетов, включая не только имитации кабин пилотов, но также двигателей и авионики.