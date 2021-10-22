Полицейские задержали мужчину, тяжело ранившего участкового в Брянске

ТАСС, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который тяжело ранил участкового в Брянске. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Брянской области полицией задержан мужчина, тяжело ранивший участкового уполномоченного", - сказала она.

По данным пресс-службы, вечером 20 октября 67-летний мужчина не менее трех раз выстрелил в сотрудника полиции в поселке Белые Берега, расположенном на территории Фокинского района Брянска, и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, задержали мужчину сотрудники ГИБДД, когда он шел вдоль лесополосы. Оружия у него при себе не было.

По данным пресс-службы УМВД по Брянской области, подозреваемый ранее был судим. Для его задержания в регионе был введен план "Перехват". Следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство и незаконного оборота оружия.