Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала направили в Генпрокуратуру

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование и направил в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведены необходимые экспертизы. Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - сказала Петренко.

В СК считают, что Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

"Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и других участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах", - сообщила Петренко.

Следствие установило, что "решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников". Помимо Фургала, обвинения также предъявили его соучастникам - Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей. "Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности", - сказала Петренко.

Она отметила, что при расследовании уголовного дела обвиняемый сообщал о давлении со стороны следствия и указывал, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. "Подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей", - подчеркнула представитель СК.

Ранее защита Фургала заявила, что бывший губернатор вину не признает и будет добиваться рассмотрения своего дела судом присяжных.