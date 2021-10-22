Фургал заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям по новому делу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, заявил о своей непричастности в рамках расследуемого в отношении него нового дела о создании преступной группы и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

Фургалу пока новых обвинений не предъявлено. "Сергей Иванович уже неоднократно заявлял, что никакого отношения не имеет ни к новому уголовному делу, ни к старому. Знакомство с фигурантами всех этих дел не может говорить о его вине или причастности к инкриминируемым ему преступлениям, что мы и собираемся доказать в суде", - рассказал собеседник агентства.

В конце июля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в отношении экс-чиновника расследуется дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ). По данным источника, фигурантами дела также являются до десяти человек, среди которых чиновники и бизнесмены.

Басманный суд Москвы три недели назад удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Фургала и его защиты в сроках ознакомления до середины октября с материалами уголовного дела, которое насчитывает 74 тома.

Ранее следствие также попросило суд об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела и для других фигурантов: инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, экс-помощника Фургала Андрея Карепова.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и этапировали в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу. Мосгорсуд продлил ему срок ареста до 7 декабря. Как сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по первому делу завершили и направили в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.