Тело семнадцатого погибшего извлекли из-под завалов цеха в Рязанской области

ТАСС, 22 октября. Поисково-спасательные работы в поселке Лесной в Рязанской области, где в пятницу произошел взрыв в цехе предприятия по утилизации боеприпасов, завершены, из-под завалов извлекли тело последнего, 17-го, погибшего. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"Тело 17-го погибшего извлечено из-под завалов цеха. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами больше нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22 мск. В 09:31 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 160 кв. м. В экстренных службах сообщили, что пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело. 25 октября объявлен в Рязанской области днем траура.