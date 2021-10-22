Суд отказался рассматривать просьбу защиты о переводе экс-сенатора Шпигеля под залог

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство защиты о переводе под залог бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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"Данное ходатайство возвращено заявителю с разъяснением, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело", - сказала собеседница агентства.

Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей.

Адвокаты просят освободить Шпигеля под залог, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили ТАСС, что Шпигелю требуется срочная операция на сердце.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вину он не признает.