Выполнявший рейс из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

ТАСС, 22 октября. Самолет, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, в пятницу вечером вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

"22 октября судно, следовавшее из Нижнего Новгорода в Москву, через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт вылета", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас с пассажирами работает представитель авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс вылетел в 17:38 мск.

Приволжская транспортная прокуратура позднее сообщила, что у самолета не сработала система уборки шасси.

"Установлено, что около 17:50 мск после взлета у самолета не сработала система уборки шасси. Судно благополучно совершило посадку в аэропорту Стригино", - отмечается в сообщении.

По информации надзорного ведомства, на борту находились 80 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Оно установит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

О доставке пассажиров в пункт назначения

В пресс-службе авиакомпании "Россия", которой принадлежит самолет, сообщили, что доставка пассажиров в Москву будет выполнена до конца текущих суток на резервном судне.

По информации авиакомпании, пассажирам согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании были предоставлены напитки и горячее питание.

Позднее на онлайн-табло аэропорта появилась информация, что пассажиры самолета, вернувшегося в аэропорт, вылетели в Москву. Фактическое время вылета судна - 22:10 мск.