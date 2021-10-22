Выполнявший рейс из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

ТАСС, 22 октября. Самолет, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, в пятницу вечером вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.
"22 октября судно, следовавшее из Нижнего Новгорода в Москву, через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт вылета", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что сейчас с пассажирами работает представитель авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс вылетел в 17:38 мск.
Приволжская транспортная прокуратура позднее сообщила, что у самолета не сработала система уборки шасси.
"Установлено, что около 17:50 мск после взлета у самолета не сработала система уборки шасси. Судно благополучно совершило посадку в аэропорту Стригино", - отмечается в сообщении.
По информации надзорного ведомства, на борту находились 80 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Оно установит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.
О доставке пассажиров в пункт назначения
В пресс-службе авиакомпании "Россия", которой принадлежит самолет, сообщили, что доставка пассажиров в Москву будет выполнена до конца текущих суток на резервном судне.
По информации авиакомпании, пассажирам согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании были предоставлены напитки и горячее питание.
Позднее на онлайн-табло аэропорта появилась информация, что пассажиры самолета, вернувшегося в аэропорт, вылетели в Москву. Фактическое время вылета судна - 22:10 мск.