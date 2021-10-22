В Калуге возбудили дело в связи со смертью журналиста Константина Кисова

ТАСС, 22 октября. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" возбуждено по факту смерти журналиста в Калужской области. По одной из версий, он мог умереть из-за бездействия медицинских сотрудников, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Константин Кисов умер 18 сентября на 60-м году жизни. Вечером того дня журналисту стало плохо, его брат вызвал скорую, однако медики приехали лишь через несколько часов - Кисов умер, так и не дождавшись помощи, по данным местных СМИ. Инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Губернатор Владислав Шапша обещал провести проверку.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ по факту смерти сотрудника телекомпании "Ника" Константина Кисова. По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.