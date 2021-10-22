При пожаре в Пермском крае погибли два ребенка

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Частный жилой дом сгорел в Очерском районе Пермского края, погибли два ребенка. Возбуждено уголовное, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 22 октября 2021 года в вечернее время произошло возгорание частного жилого дома, расположенного на ул. Вересовая поселка Нижняя Талица Очерского городского округа Пермского края. Во время пожара в доме находились двое детей 2018 и 2020 годов рождения, спасти которых не удалось", - говорится в сообщении.

По факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступилось в 19:59 (17:59 мск). По прибытии пожарных горел дом и надворные постройки на площади 80 кв. м. Была объявлена локализация. Пожар тушили 25 человек и 10 единиц техники.

По сведениям источника ТАСС, семья погибших была благополучная, на учета не состояла. Мать самостоятельно воспитывала детей. С ней проводились профилактические противопожарные мероприятия в этом году. В доме не выявляли нарушений правил эксплуатации электрооборудования.

Как рассказала пожарным мать детей, она вышла из дома на 15 минут. Вернувшись, увидела огонь, бросилась спасать детей. Она успела вынести из дома мальчика уже без признаков жизни. Вернуться за дочкой не смогла из-за жара, позже тело ребенка нашли пожарные.