Суд приговорил к восьми годам колонии бывшую главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую начальницу инспекции Федеральной налоговой службы по Южному административному округу города Марию Андреянову за получение взятки в €150 тыс. и отпустил ее в зале заседания до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Андреянова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 10 800 210 рублей", - сказали в суде. Там добавили, что Андреяновой также запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и на госпредприятиях.

"Реальное отбытие наказания Андреяновой в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Ее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, осужденная освобождена из-под стражи в зале суда", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что сообщница Андреяновой Ольга Скопцова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года колонии общего режима. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу в зале суда.

Об уголовном деле

Уголовное дело в отношении Андреяновой было возбуждено 21 августа 2019 года. Главным следственным управлением СК по Москве. Пресненский суд 23 августа арестовал ее на два месяца. Позже ее перевели под домашний арест. Вину осужденная не признает.

В ходе следствия установлено, что Андреянова через свою подругу Скопцову получила €150 тыс. за неперевод налоговой задолженности с ООО "Фудекс" на ООО "Лайн". Андреянова занимала свой пост с 2017 года.