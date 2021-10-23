У мужчины, умершего после задержания полицией на Кубани, произошел приступ эпилепсии

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Приступ эпилепсии произошел у мужчины, который умер после задержания полицейскими за хулиганство в Краснодарском крае. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, отметив, что в результате приступа мужчина упал и ударился головой.

В полиции сообщили, что мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение хулиганских действий, однако, когда он почувствовал себя плохо, его доставили в больницу. "Гражданин сообщил о плохом самочувствии, вследствие чего незамедлительно был доставлен в ГБУЗ "Тбилисская ЦРБ". <...> В дальнейшем в помещении продовольственного магазина с гражданином произошел эпилептический приступ. В результате падения он получил травму головы", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в больнице медики установили, что задержанный не нуждался в медпомощи, после чего его доставили в отдел полиции, а затем в суд. В суде задержанного приговорили к административному штрафу, после чего он был отпущен.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти мужчины якобы после того, как он побывал в отделе полиции.

"Комитет против пыток" в пятницу распространил информацию о том, что 45-летний Георгий Кавелидзе впал в кому и умер якобы вскоре после посещения отдела полиции по Тбилисскому району, куда он был доставлен. Представители организации заявляют, что со слов его матери он якобы подвергся применению физической силы. Уточнялось, что в течение последних 20 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность ввиду того, что паспорт гражданина СССР, по данным его родственников, оказался утерян. Также по данным организации, он был признан судом виновным в совершении мелкого хулиганства.