Facebook обвинила гражданина Украины в краже и сбыте данных 178 млн пользователей соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Американская компания Facebook подала иск против жителя Украины, обвинив его в краже личных данных 178 млн пользователей одноименной социальной сети. Соответствующая исковая жалоба поступила в четверг в электронную базу суда по северному округу штата Калифорния.

Представители Facebook утверждают, что в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, также известный под псевдонимом Solomame, получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 млн пользователей соцсети. Как указывается в документе, для этого он применял специальное программное обеспечение, в автоматическом режиме направлявшее пользователям запросы через приложение Messenger.

В мае 2021 года Солонченко, по утверждению стороны обвинения, продал украденные данные на специализированном онлайн-форуме. До этого он якобы также бесплатно разместил на портале данные 10 млн пользователей украинского Приватбанка и некой французской аналитической фирмы.

"Солонченко действовал в нарушение условий предоставления услуг и правил платформы", - указывается в исковой жалобе. Руководство Facebook рассчитывает, что суд обяжет Солонченко возместить ей ущерб и запретит ему пользоваться сервисами компании.