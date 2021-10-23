AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках фильма заряжен боевыми патронами

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Помощник режиссера картины с участием Алека Болдуина за несколько минут до инцидента со стрельбой, в котором погибла оператор фильма, заверил актера в том, что пистолет не заряжен боевыми патронами. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы суда.

Помощник режиссера картины, передавая Болдуину пистолет, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами, отмечается в судебных документах. Таким образом, указывают следователи, ни помощник режиссера, ни сам Болдуин не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны. При этом, как отмечает AP, подготовкой пистолета для съемок занималась специалист по оружию, выйти на связь с которой журналистам агентства не удалось.

В пятницу сотрудники офиса шерифа по округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) получили одобрение суда на проведение обыска на территории съемочной площадки. Правоохранители рассчитывают получить в распоряжение следствия реквизиты, использованные при съемках картины, в частности костюм, надетый на Болдуина в момент инцидента, сам пистолет, из которого был осуществлен выстрел, другое оружие, боеприпасы, а также отснятый материал, на котором может быть запечатлен момент стрельбы.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Болдуина, который также выступает одним из его продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.