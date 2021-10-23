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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и троллейбусом в Омске увеличилось до восьми

Среди них трое несовершеннолетних
© Евгений Софийчук/ТАСС, архив

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и троллейбуса в Омске выросло до восьми. Среди них трое несовершеннолетних. Об этом проинформировали в субботу ТАСС в областном ГИБДД. Ранее сообщалось о семи обратившихся за медицинской помощью пассажирах микроавтобуса.

"Восемь [пострадавших] на данный момент. Три ребенка, пять взрослых. Ушибы, ссадины", - сообщил собеседник агентства.

Авария произошла в Омске в субботу утром. Водитель троллейбуса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с пассажирским микроавтобусом ГАЗ.

В пресс-службе Больницы скорой медицинской помощи №1, куда были доставлены пятеро взрослых, сообщили ТАСС, что всем им оказана помощь. Людей в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

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