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В Москве возбудили дело после видео обнаженной девушки на фоне храма Василия Блаженного

Лолите Богдановой грозит до одного года лишения свободы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту публикации в интернете видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сообщил источник.

Данная статья предусматривает наказание до одного года лишения свободы. В отношении 22-летней Лолиты Богдановой, запечатленной на видео, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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