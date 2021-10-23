{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
Обновлено 

Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом

Речь идет о Сергее Савельеве 1989 года рождения
Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове REUTERS/Filipp Kochetkov
Описание
Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове
© REUTERS/Filipp Kochetkov

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

На эту тему
Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Факты
Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано.

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту Савельевым. Сам программист заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями. Таким образом он получил доступ к видеоархивам.

Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Он отмечал, что "они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств".

Теги
РоссияСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
Депутат Госдумы Кушнарев опроверг причастность к ДТП в Ростове-на-Дону
По его словам, женщина подвернула ногу и упала, а он подъехал, чтобы оказать помощь
Читать полностью