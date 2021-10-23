МВД проверит факт мошенничества с лицензией в одной из частных клиник Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Руководство ООО "Центр инновационных медицинских технологий" ("Евроонко") обратилось в МВД с просьбой провести проверку по факту мошенничества, связанного с появлением приказа лицензирующего органа о прекращении лицензии у медучреждения по просьбе самой клиники. Как сообщил ТАСС юрист управляющей компании клиники Артем Анчуков, правоохранительные органы уже организовали по данному факту проверку.

"Неизвестное лицо, представившись от клиники "Евроонко", обратилось по поддельным документам в департамент здравоохранения Москвы с просьбой о прекращении медицинской лицензии клиники. По данному факту инициирована проверка правоохранительными органами в отношении неизвестных на текущий момент лиц, которые пытались таким образом препятствовать работе по оказанию медицинской помощи населению, - рассказал собеседник агентства. - Столичный Арбитражный суд наложил обеспечительные меры и остановил действие приказа департамента здравоохранения Москвы".

Юрист добавил, что по факту совершения неправомерных действий со стороны неизвестных лиц поданы заявления в столичную прокуратуру, ГУ МВД России по Москве, ГУ СК России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области. По его словам, в настоящее время клиника функционирует штатно, лицензия на осуществление медицинской деятельности действует в полном объеме по решению суда. "По информации, полученной из контролирующих органов, территориальный орган Росздравнадзора и департамент здравоохранения Москвы действительно в курсе сложившейся ситуации и претензий к клинике не имеют", - резюмировал Артем Анчуков.