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Полиция Петербурга пресекла деятельность по фиктивной вакцинации от ковида

Возбуждено уголовное дело
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники экономической полиции Петербурга установили и пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"В одном из медицинских учреждений Петербурга по улице Льва Толстого, дом 6-8, полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозреваются пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники медучреждения после исполнения фиктивной вакцинации уничтожали неиспользованный препарат, далее заполнялись все необходимые документы пациентов и отражались на едином портале государственных услуг. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды и участники незаконной деятельности.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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