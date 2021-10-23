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Взрыв на пороховом заводе под Рязанью

Разбор завалов в цеху под Рязанью, где погибли 17 человек, завершили

У родственников погибших ведется забор биоматериала для идентификации трупов с помощью генетической экспертизы

ТАСС, 23 октября. Спасатели завершили разбор завалов в цеху в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, где из-за взрыва погибли 17 человек. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава районной администрации Владимир Луканцов.

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"Нас покинул [отряд] "Центроспас", который работал у нас, и основная группировка спасателей из главного управления МЧС по региону. Частично группировка осталась, так как работают криминалисты, следователи. Основной этап операции с привлечением людей и техники, разбор завалов завершены", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время у родственников погибших ведется забор биоматериала для идентификации погибших с помощью генетической экспертизы.

По словам Луканцова, власти Шиловского района взяли на себя все расходы по похоронам погибших и окажут их семьям материальную помощь, размер которой в настоящее время определяется. В школе поселка Лесной создан штаб для оказания социальной помощи людям, с каждой из 17 семей работает индивидуальный психолог.

В пятницу в 08:22 мск поступила информация о пожаре в поселке Лесной Шиловского района, пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха ООО "Разряд" на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик". В результате погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. 25 октября на всей территории региона объявлен траур.

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РоссияРязанская областьВзрыв на пороховом заводе под Рязанью
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