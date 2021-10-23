В Саратове школьницу госпитализировали после отравления алкоголем

САРАТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту госпитализации девочки 2007 года рождения в Саратове, которая, предварительно, отравилась алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ГУ МВД по региону также проводит процессуальную проверку по данному факту.

"Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка", - отмечается в сообщении.