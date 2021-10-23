Депутат Госдумы Кушнарев опроверг причастность к ДТП в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев опроверг появившуюся в СМИ информацию об участии в ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка. Об этом депутат сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу.

"ДТП не было, инцидент произошел вчера во дворе жилого дома по улице Горького. Я остановился - ехал в ковидный госпиталь навестить родителей. Проехал заезд в больницу и остановился, чтобы сориентироваться на местности. А бабушка, которая спускалась с бордюра, подвернула ногу и упала. Я включил заднюю передачу, намеревался сдавать назад и, по моим ощущениям, контакта никакого с ней не было. Я увидел, что она лежит на асфальте, вышел, оказал ей первую помощь, вызвал скорую, ее осмотрели и госпитализировали. У нее оказались ушибы", - отметил Кушнарев.

По его словам, машина практически стояла на месте во дворе жилого дома и никакого ДТП зафиксировано не было. Ранее в СМИ появилась информация, что Кушнарев сбил пожилую женщину на улице Королева и скрылся с места аварии. "То, что пишут, что у женщины сломана шейка бедра, что я был в состоянии алкогольного опьянения - это все фейки. Я был с семьей, был намерен заехать к родителям и потом домой", - отметил Кушнарев.

Депутат рассказал, что в субботу с ним связались сотрудники ГИБДД и сообщили о намерении опросить женщину, чтобы получить ее комментарий. Кушнарев согласился. "Все, что нужно было с точки зрения внимания и заботы, мы проявили. Единственная ошибка - я не вызвал патрульную машину ГИБДД, надо было просто подстраховаться", - отметил он.

Он также добавил, что женщина сейчас находится в больнице. "Вчера я позвонил главному врачу, попросил, чтобы ей уделили внимание. И сегодня спросил, как она себя чувствует - мне сказали, что динамика положительная. Я звонил ей сегодня, она со мной разговаривала очень бодро, спросил про ее самочувствие, она сказала, что у нее люди и что она перезвонит. Я думаю, что мы с ней позже переговорим и, надеюсь, все будет хорошо", - отметил Кушнарев.