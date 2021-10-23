В Воронеже возбудили уголовное дело после гибели 16 собак в приюте "Дора"

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели 16 собак в крупнейшем в Воронежской области частном приюте для животных "Дора". Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

"Сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - сказала она.

22 октября в крупнейшем в Воронежской области частном приюте для животных "Дора" обнаружили трупы 16 собак. Как рассказал ТАСС руководитель приюта Юрий Шамарин, он обнаружил мертвыми 16 собак, у которых были разные раны, в том числе резаные и огнестрельные. Тела животных отправили на экспертизу в областную ветеринарную станцию.

Частный приют для собак "Дора" создали в Воронеже в 1994 году, это огороженная на левом берегу территория в частном секторе города, там содержатся около 1,1 тыс. собак. Власти Воронежа неоднократно заявляли о планах создать в городе муниципальный приют для животных.