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Наказанный за жарку сосисок на Вечном огне житель Чебоксар наехал на авто на полицейского

В следственном управлении СК РФ по Чувашии сообщили, что мужчина задержан, от дачи показаний он отказался

ТАСС, 23 октября. Житель Чебоксар, оштрафованный ранее за жарку сосисок на Вечном огне, задержан после того, как наехал на автомобиле на сотрудника полиции, пытаясь скрыться, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Чувашии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 21 октября в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке общественного транспорта "Филармония" в городе Чебоксары. Прибыв на место, полицейские потребовали прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль своего автомобиля и попытался скрыться, однако один из полицейских встал перед ним, перекрыв тем самым путь его движения. Тем не менее водитель все равно начал движение и наехал на полицейского, после чего полицейский отошел, а подозреваемый скрылся.

Мужчина задержан, от дачи каких-либо показаний он отказался.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, в августе этого молодого человека приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей после того, как вместе с приятелями он жарил сосиски на Вечном огне в Чебоксарах. 

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РоссияЧувашия
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