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Мужчина погиб при попытке распилить снаряд во дворе своего дома в Саратове

По ходатайству следствия назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы

ТАСС, 23 октября. Следственные органы Саратовской области проводят проверку после гибели мужчины от разрыва снаряда. Потерпевший пытался распилить снаряд болгаркой во дворе своего дома в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Организована доследственная проверка по факту смерти 56-летнего мужчины. По предварительным данным, днем 23 октября 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду в Саратове, при помощи болгарки распиливал снаряд, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются. Назначена судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.

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