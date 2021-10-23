СМИ: во Франции задержали шестерых военных по подозрению в сутенерстве

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Шесть военнослужащих французского Иностранного легиона задержаны во Франции по подозрению в организации преступной сети с целью оказания секс-услуг. Об этом сообщил в субботу телеканал France 3.

Национальность военнослужащих не уточняется, известно лишь, что все они из Восточной Европы. Их задержали 19 октября в коммуне Ним (департамент Гар) на юге страны. В пятницу подозреваемым были предъявлены обвинения в "сутенерстве при отягчающих обстоятельствах", "торговле людьми", "отмывании денег" и "участии в преступном сообществе".

Расследование началось в ноябре 2020 года, когда в коммуне Сен-Назер на западе Франции задержали проститутку с Украины с крупной суммой денег и солидным запасом презервативов. На допросе она призналась, что работает на группу, штаб которой находится в коммуне Ним. После разоблачения преступного сообщества следователи пришли к выводу, что военнослужащие занимались арендой квартир и распространением рекламы соответствующих услуг.