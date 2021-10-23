Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении пяти машин на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

"На пересечении Краснодонской улицы со Спортивным проездом столкнулись пять автомобилей. Два человека обратились за медпомощью", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, объезд из-за аварии осуществляется по встречной полосе. В департаменте просят выбирать альтернативные маршруты движения.