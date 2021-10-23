Шторм "Рик" над Тихим океаном превратился в ураган на пути к побережью Мексики

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Рик", движущийся над Тихим океаном к западному побережью Мексики, в субботу превратился в ураган первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в Twitter Национальная метеорологическая служба.

"Центр урагана первой категории "Рик" находится в 295 км от города Акапулько в штате Герреро", - говорится в записи. Циклон движется на северо-запад со скоростью 3 м/с, скорость ветра в его пределах составляет 37,5 м/с с порывами до 44,4 м/с. В ближайшие 24 часа метеорологи ожидают усиления урагана до третьей категории. Ожидается, что он достигнет территории Мексики утром 25 октября.

Приближение урагана будет сопровождаться выпадением большого объема осадков в штатах Герреро и Оахака, что может привести к наводнениям и сходу оползней. Высота волн на побережье будет достигать 4 м. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов соблюдать осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала. Для ликвидации последствий удара стихии в 22 муниципалитетах Веракруса был введен режим чрезвычайной ситуации.