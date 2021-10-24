СМИ: в Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. Колумбийская полиция совместно с военными задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Об этом сообщила в субботу газета El Tiempo.

По данным ее источников, операция по задержанию была проведена в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии. Сейчас Усугу везут в Медельин.

"Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране.