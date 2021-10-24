В Калмыкии погибли пять человек при столкновении автобуса с "Камазом"

ТАСС, 24 октября. Лобовое столкновение пассажирского автобуса и "Камаза" произошло на на 246-м км дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, в результате погибли пять человек, еще восемь пострадали. Об этом говорится в сообщении МВД региона.

"По предварительным данным, произошло столкновение транспортных средств - пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". В результате ДТП пять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, умерли от полученных ранений на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили также восемь пассажиров автобуса", - рассказали в ведомства.

Ранее в МЧС России сообщалось о пяти погибших и семи пострадавших. По информации ведомства, сведения о ДТП поступили в 02:40 мск. Там добавили, что всего в автобусе находились 28 пассажиров. В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что все погибшие являются пассажирами автобуса. По их данным, пять человек доставлены в Яшкульскую районную больницу, два - в Республиканскую больницу им. П. П. Жемчуева. "Администрацией Яшкульского района предоставлен автобус для перевозки остальных, непострадавших пассажиров автобуса в придорожное кафе, в котором развернут пункт временного размещения", - добавили в главке.

Всего от МЧС к ликвидации последствий аварии привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции обеспечена безопасность дорожного движения на данном участке автодороги и подъезд к месту происшествия спецтехники.

В новость внесены изменения (06:44 мск) - уточнена информация о пострадавших.