Два пассажирских самолета избежали столкновения на Тенерифе

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Iberia Express был вынужден прервать взлет в аэропорту испанского острова Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) из-за приземления другого воздушного судна. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе перевозчика.

Инцидент произошел в субботу с лайнером, который должен был вылететь в Мадрид. Как уточнила авиакомпания, самолет "был вынужден прервать взлет, когда находился на взлетно-посадочной полосе по приказу диспетчерской вышки".

"Во время этого маневра на протяжении всего времени соблюдалась техника безопасности и выполнялись инструкции диспетчеров, которые ввиду посадки другого самолета запросили прервать взлет", - уточнил перевозчик. По его информации, вслед за этим самолет вернулся на стоянку для дозаправки и выполнения других процедур, а затем вылетел в пункт назначения.

Как отметила радиостанция Cadena COPE, второе воздушное судно, которое должно было приземлиться на Тенерифе, принадлежало авиакомпании Air Europa и прибыло из Мадрида. Самолет Iberia находился посреди взлетно-посадочной полосы и уже был готов взлететь. Капитан воздушного судна объяснил пассажирам, что был вынужден прервать маневр, потому что другой самолет начал заходить на посадку на той же взлетно-посадочной полосе, поэтому в случае взлета "два самолета столкнулись бы в воздухе".

В 1977 году в этом аэропорту Тенерифе произошла крупнейшая по числу погибших катастрофа за всю историю гражданской авиации. Тогда на взлетной полосе столкнулись два авиалайнера. В результате погибли 583 человека.