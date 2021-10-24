Женщина и ребенок погибли в результате пожара в садовом товариществе в Истре

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в СНТ "Возрождение" в подмосковной Истре, сообщили в прокуратуре Московской области.

"По предварительным данным, сегодня в садовом доме, расположенном в СНТ "Возрождение" в деревне Ананово городского округа Истра, произошел пожар. В результате погибли женщина и мальчик 2017 года рождения", - сказали в ведомстве.

По сведениям областного главка МЧС, около часа ночи вспыхнул одноэтажный деревянный домик. Когда на место прибыли пожарные, он был полностью объят огнем. Также сгорел сарай.