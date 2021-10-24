{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в садовом товариществе в Истре

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном домике

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в СНТ "Возрождение" в подмосковной Истре, сообщили в прокуратуре Московской области.

"По предварительным данным, сегодня в садовом доме, расположенном в СНТ "Возрождение" в деревне Ананово городского округа Истра, произошел пожар. В результате погибли женщина и мальчик 2017 года рождения", - сказали в ведомстве.

По сведениям областного главка МЧС, около часа ночи вспыхнул одноэтажный деревянный домик. Когда на место прибыли пожарные, он был полностью объят огнем. Также сгорел сарай.

Теги
Россия
Власти Дагестана окажут помощь в перевозке тел погибших в ДТП в Калмыкии
В результате аварии погибли шесть человек, один из которых - ребенок
Читать полностью