Прокуратура начала проверку информации о попытке массового суицида в колонии под Калугой

ТАСС, 24 октября. Прокуратура начала проверку информации о попытке массового самоубийства осужденных в исправительной колонии № 3 в Калужской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в надзорном органе.

"Сейчас в колонию выехали сотрудники прокуратуры, они общаются с осужденными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала представитель надзорного органа.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову появилась информация о том, что в калужской колонии несколько десятков осужденных пытались закончить жизнь самоубийством. Как уточнила ТАСС адвокат, инцидент произошел накануне вечером, речь идет примерно о 60 пострадавших. "Причиной случившегося стали многочисленные издевательства над осужденными, которые длятся в колонии с тех пор, как ее возглавил Павел Рыженков - бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима, известной как "Моторка". На фоне всего этого они [осужденные] вчера сделали это, чтобы привлечь внимание правозащитников и СМИ", - рассказала адвокат, уточнив, что ранее вместе с одним из осужденных направила в Следственный комитет информацию о привлечении к ответственности Рыженкова.

В пресс-службе УФСИН Калужской области информацию о массовом членовредительстве среди осужденных опровергли, назвав ее не соответствующей действительности. "В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.