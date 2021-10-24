Суд арестовал жителя Чебоксар, который наехал на автомобиле на полицейского

ТАСС, 24 октября. Суд арестовал жителя Чебоксар после того, как он наехал на автомобиле на сотрудника полиции, пытаясь скрыться. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чувашии.

"24-летний житель города Чебоксары подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.

Вечером 21 октября в органы внутренних дел Чебоксар поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке общественного транспорта "Филармония". Прибыв на место, полицейские потребовали прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль своего автомобиля и попытался скрыться, однако один из полицейских встал перед ним, перекрыв тем самым путь его движения. Тем не менее водитель все равно начал движение и наехал на полицейского, после чего полицейский отошел, а подозреваемый скрылся. От дачи каких-либо показаний он отказался.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, в августе этому молодому человеку назначили штраф в размере 150 тыс. рублей после того, как вместе с приятелями он жарил сосиски на Вечном огне в Чебоксарах.