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Оружие в руках мужчины, напугавшего жителей Ярцева, оказалось игрушечным

Мужчину нашли и изъяли игрушку

ТАСС, 24 октября. Оружие, с которым мужчина в Ярцеве Смоленской области разгуливал по улице, оказалось игрушечным. В настоящий момент личность мужчины установлена, игрушка изъята, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сейчас по данному факту проводится проверка. Установлена личность подозреваемого, молодой человек доставлен в отдел полиции, у него изъята игрушка, которую он держал в руках", - сообщила собеседница агентства.

В воскресенье местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в Ярцеве по улицам ходит вооруженный автоматом мужчина. По данному факту СК по региону также начал проверку.

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