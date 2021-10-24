Состояние ребенка, получившего ранение в больнице в ХМАО, стабилизировалось

ТАСС, 24 октября. Состояние 10-летнего мальчика, который получил огнестрельное ранение в Окружной клинической детской больнице Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), стабилизировалось. Ему продолжают оказывать помощь, сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте здравоохранения региона.

"Состояние ребенка стабилизировалось. 24 октября он был транспортирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для специализированного лечения. Руководство детской окружной больницы будет следить за дальнейшей судьбой мальчика. Мы держим связь с коллегами и в случае необходимости всегда готовы оказать помощь", - сказали в департаменте.

Инцидент произошел в пятницу около 14:00 мск. Ребенок в стационаре больницы получил ранение в голову из травматического оружия, которое принадлежало его деду. Родственник сопровождал мальчика на период госпитализации. Источник ТАСС уточнил, что, по предварительной информации, дед разбирал вещи и стоял спиной к мальчику, когда произошел выстрел.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".