МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В Подмосковье разбился высокоплан: погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 15:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Московская область, городской округ Руза, деревня Ватулино. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана "Аэропракт A-22" с последующим возгоранием на площади 5 кв. м. На борту находились два человека", - сказали в ведомстве. Разрушений на земле после падения летательного аппарата нет.

Ранее о гибели двух человек при падении высокоплана "Аэропракт А-22" под Рузой сообщал источник ТАСС в экстренных службах.