В Новосибирске троих детей госпитализировали после пожара в жилом доме

ТАСС, 24 октября. Сотрудники МЧС спасли трех детей с балкона горящей квартиры в Новосибирске, их госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании на балконе в многоэтажном доме по улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска поступило в 18:20 (14:20 мск). Через пять минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. "Звенья газодымозащитной службы проникли в горящую квартиру через подъезд и балкон по автолестнице. Сотрудники МЧС России обнаружили троих детей, которых спасли по автолестнице с балкона в безопасную зону на улицу. Медики, осмотрев детей, предварительно, пяти, семи и восьми лет, госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения", - сообщили в пресс-службе.

Пожарные в течение 15 минут оперативно локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, еще пять минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Общая площадь пожара составила 18 кв. м. Всего пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 19 человек, в том числе четверых детей.