В Псковской области, где непогода нарушила электроснабжение, восстановили основную линию

ТАСС, 24 октября. Энергетики Псковской области, где в субботу из-за непогоды нарушилось электроснабжение более чем в 130 населенных пунктах, восстановили основную линию электросети в регионе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства области со ссылкой на Комитет по тарифам и энергетике Псковской области.

"Основная линия электросети в Псковской области восстановлена, сообщает Комитет по тарифам и энергетике Псковской области. Энергетики отрабатывают заявки потребителей и локальные отключения (отдельные заявки по 0,4 кВ). Есть еще потребители, запитанные от резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

В субботу в Псковской области из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в 133 населенных пунктах в 11 районах области, без света оставались более 700 человек.