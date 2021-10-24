СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета в Подмосковье

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщила журналистам представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщила она.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку в связи с происшествием, на место крушения выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Евгений Котеленец.

В воскресенье днем в районе деревни Ватулино на территории аэроклуба "Аэроклассика" потерпел крушение высокоплан "Аэропакт А-22" с последующим возгоранием. В результате погибли пилот и пассажир, находившиеся на борту. Как сообщили ТАСС в авиационных службах, пока рассматривается версия ошибки пилотирования, не исключается и версия технической неисправности.

"Аэропракт А-22" ("Летучая лисица") - двухместный сверхлегкий летательный аппарат, оснащенный двигателем.