В колонии под Калугой подтвердились две попытки суицида осужденных

ТАСС, 24 октября. Попытки самоубийства двух осужденных, а не 60, как сообщалось ранее в некоторых СМИ, зафиксировали в исправительной колонии №3 в Калужской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил калужский уполномоченный по правам человека Юрий Зельников.

В нескольких СМИ со ссылкой на адвоката Юлию Чванову появилась информация о том, что в калужской колонии около 60 осужденных пытались совершить самоубийство. Как уточнила ТАСС адвокат, инцидент произошел 23 октября вечером в ответ на жесткие условия содержания осужденных. 24 октября в колонию выехали сотрудники прокуратуры и омбудсмен по правам человека.

"Всего в ШИЗО в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксировано всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ. <…> Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное, порезы у них неглубокие. Вчера им была оказана соответствующая помощь в больнице в Анненке, так как в выходной день в колонии не было медицинских работников", - сообщил Зельников.

Он уточнил, что в беседе с ним пострадавшие осужденные рассказали, что сделали это в знак протеста, поскольку им не оказывается необходимая медицинская помощь и не выдаются лекарства. "Есть, видимо, проблемы с соблюдением режима, с тем, что положено находящимся в ШИЗО, что не положено. Наверняка, были допущены какие-то упущения со стороны сотрудников исправительной колонии, поэтому процессуальная проверка сейчас все покажет. Все находящиеся в ШИЗО в настоящий момент под видеокамеру опрашиваются, с ними работают сотрудники прокуратуры", - сказал Зельников, уточнив, что обстановка в колонии характеризуется как "относительно спокойная".