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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Дагестане

Информации о разрушениях от населения не поступало

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали вечером 25 октября в Ботлихском районе Дагестана, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От геофизической службы СОВ ФИЦ ЕГС РАН [Северо-Осетинского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"] поступило сообщение о том, что в 18:17в Ботлихском районе Республики Дагестан на глубине 42 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7", - говорится в сообщении.

Ближайший к эпицентру населенный пункт - село Анди, в котором живут более 6 тыс. человек. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, информации о разрушениях в связи с подземными толчками нет, жалоб от населения не поступало.

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РоссияДагестан
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