Полиция объявила в розыск журналиста Резника из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным Telegram-канала Readovka, Резник специализируется на коррупционных расследованиях. Telegram-канал сообщает, что в 2013 году журналиста осудили за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1,5 года колонии. Резник сейчас находится в Грузии, уточняет Telegram-канал.

"Журналист Резник объявлен в розыск. Инициировал процедуру Центр по противодействию экстремизму Главного управления внутренних дел по Ростовской области, но какие у них к нему вопросы, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий в пресс-службе регионального главка МВД России по этой ситуации.