На Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на сумму 85 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли четыре попытки нелегального вывоза в Китай трепанга и женьшеня на общую сумму 85 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Более 50 кг трепанга и почти 4 тыс. корней дикорастущего женьшеня изъяли в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Во всех случаях схема незаконного вывоза товаров заключалась в перемещении из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов дикой флоры помимо либо с сокрытием от таможенного контроля. Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере")", - говорится в сообщении.

В двух случаях ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин. Свертки с варено-сушеным трепангом и женьшенем сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конструктивной полости тепловоза на железнодорожной станции "Сосновая падь" в Приморье. Вторая часть партии, подготовленная к перемещению за границу, была обнаружена в автомобиле мужчины, всего он пытался вывезти 51 кг трепанга и 410 корней дикорастущего женьшеня. По оценке экспертов, их общая стоимость составила около 17 млн рублей.

Еще одну партию из 1 001 корня женьшеня стоимостью более 27 млн рублей обнаружили у гражданина Китая в месте его проживания, он также планировал нелегально вывезти женьшень на родину, уточняется в сообщении. Кроме того, 2 556 корней дикорастущего женьшеня стоимостью почти 41 млн рублей изъяты из автомобиля российского гражданина, который перевозил корни, предназначенные для контрабанды в Китай.

Уточняется, что все попытки незаконного перемещения крупных партий ресурсов были пресечены в августе.