Ситуацию с пожаром на контейнеровозе у берегов Канады взяли под контроль

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные команды смогли стабилизировать и взять под контроль ситуацию с пожаром на контейнеровозе Zim Kingston, который находится недалеко от канадского города Виктория (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщила в воскресенье Береговая охрана Канады.

"Пожар на Zim Kingston локализован", - отметили в ведомстве. В тушении огня задействовано пожарное судно, в зависимости от погодных условий в ближайшее время на борт контейнеровоза поднимутся пожарные команды, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Согласно предварительным данным, огнем повреждены или полностью уничтожены не менее 10 контейнеров.

По сведениям Береговой охраны Канады, пожар начался в субботу вечером. Он связан с двумя контейнерами, в которых находились опасные вещества. С судна сняты 16 членов экипажа, еще пять человек, в том числе капитан, остаются на борту. Данных о пострадавших не поступало.

Согласно распространенной в субботу информации, несколько дней назад из-за непогоды с борта судна, шедшего под мальтийским флагом, упало в море порядка 40 контейнеров. В настоящее время Zim Kingston находится на якоре в проливе Хуан-де-Фука между городом Порт-Анджелес (штат Вашингтон) и портом Виктория (провинция Британская Колумбия).