В ХМАО ликвидировали открытое горение на складе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м на складе в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

"В 01:37 (23:37 мск) ликвидировано открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 42 человека и 11 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне Нягани на площади 1 тыс. кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.