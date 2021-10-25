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Лесные пожары в России

В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим

Изначально ввести соответствующий режим планировалось только на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов области, однако за выходные ситуация в регионе ухудшилась

ТАСС, 25 октября. Особый противопожарный режим ввели на всей территории Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"На днях в правительстве области прошло совещание, где было принято решение ввести особый противопожарный режим на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов. Однако за выходные ситуация ухудшилась, поэтому он будет введен на всей территории ЕАО", - цитирует пресс-служба слова начальника областного департамента управления лесами Алексея Малинникова.

"Режим на территории всей области действует с сегодняшнего дня. Документ находится на подписании [у губернатора региона Ростислава Гольдштейна]", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что риск возникновения пожаров возникает при нарушении правил пожарной безопасности посетителями лесов, а также владельцами садовых участков вблизи лесных массивов. Ухудшению обстановки способствует сухая погода и усиление ветра.

По данным правительства региона, с начала года зарегистрированы 115 природных пожаров, огонь уничтожил 88,7 тыс. га леса.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЕврейская автономная область
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