Незначительные повреждения 40 объектов зафиксировали в Туве после землетрясения

ТАСС, 25 октября. В Туве после субботнего землетрясения выявили незначительные повреждения 40 объектов. Об этом в понедельник сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

Утром в субботу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дзун-Хемчикском районе Тувы в 7 км от города Чадан. Его ощутили жители пяти западных районов республики и соседней Хакасии.

"По итогам обследования, предварительно, у 40 объектов выявлены незначительные повреждения, не влияющие на их устойчивость", - говорится в сообщении.

По данным службы, визуально обследованы объекты поликлиники, средней школы Чадана, здание одного из храмов, дом ветеранов. На всех объектах имеются трещины, в здании школы осыпалась штукатурка с потолка. В районе рекомендовано ввести режим повышенной готовности.

Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.